Ángela Aguilar prefiere ser llamada "Señora González" tras su matrimonio con Christian.

La cantante mexicana Ángela Aguilar, de 21 años, ha solicitado públicamente ser llamada "Señora González", adoptando el apellido de su esposo, Christian Jesús González Nodal. Esta petición surge como parte de su deseo de reflejar su madurez y evolución personal tras su matrimonio en julio de 2024.

En una reciente entrevista, Ángela expresó que, a pesar de su estado civil, muchas personas continúan refiriéndose a ella con diminutivos como "Angelita" o "señorita". La cantante comentó con humor:

"A todo mundo se le olvida, inclusive a mí. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ´Angelita´, nadie me dice señora. Ni soy señorita, ni soy señora, soy Angelita".

Sin embargo, Ángela ha dejado claro que prefiere ser reconocida como "Señora González", mostrando incluso su anillo de casada como símbolo de su nueva etapa de vida. En sus palabras:

"Cuando me dicen ´señorita´ hasta yo me ofendo. Disculpe usted, vea esto. ´Señora González´, aunque le cueste más trabajo, gracias". ?

La boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal se celebró el 24 de julio de 2024 en una íntima ceremonia en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, Morelos, contando con la presencia de familiares y amigos cercanos.