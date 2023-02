Anna Sarelly pensó volverse una persona trans por su ex novio

"Me iba a hacer trans", fue lo que Anna Sarelly contó en el podcast de ´Un Tal Alfredo´ sobre su exnovio tailandés Tor, a quien mucho ya califican como ´el tibio´.

Una de las relaciones más conocidas de Anna Sarelly, la influencer de 26 años de edad, fue su novio Tor, pero fue todo un misterio el motivo del término.

Ahora, la regiomontana compartió lo que llevó a terminar esta "tibia relación", misma que ahora reconoce sacó su lado más tóxico al querer hacerse trans para ir a recuperarlo a Tailandia.

Anna Sarelly se veía hasta casada con Tor e ideó una loca manera de visitarlo en Tailandia

Anna Sarelly estuvo en el podcast de ´Un Tal Alfredo´ donde contó todo sobre su relación con Tor, su exnovio tailandés nombrado por sus seguidoras como ´el tortas´.

La influencer le contó a su amigo que Tor ha sido la única pareja con la que verdaderamente sintió "es el amor de mi vida y el único con el que me veía casada", pero no todo funcionó.

Luego de haberse dado un tiempo por las complicaciones que es tener una relación a distancia, Anna Sarelly contó que un arrebató le escribió para decir que quería volver con él.

Sin embargo, todo esto se suscitó en medio de la pandemia por Covid-19, ella en México y él en Tailandia. Por lo que todo se complicó.

Tor no podía salir de Tailandia por la emergencia sanitaria, así que simplemente quedaron en ver cómo hacían para verse y poder recuperar su relación.

Pero en medio de ello, paparazzis captaron a Anna Sarelly abrazando a alguien más y taggearon a Tor, y aunque se habían dado un tiempo, él reaccionó.

"Ya vi lo que andas haciendo en tu break, abrazando a otros vatos, nunca voy a regresar contigo".

TOR A ANNA SARELLY-

Lo que llevó a Anna Sarrelly a buscar hacer de todo, incluso "hacerme trans", con tal de poder ingresar a Tailandia para recuperar a Tor.

"Y ahí es donde empieza mi etapa más tóxica que he tenido en mi vida, contexto, me iba a hacer trans".

ANNA SARELLY, INFLUENCER.

Enseguida, Anna Sarelly aclaró "no es lo que piensan", pues explicó que no es que estuviera dispuesta a hacerse la operación de cambio de sexo, sino que quería ´falsificar´ el papeleo para entrar a Tailandia.

"Para entrar a Tailandia en esa época solo podías entrar si eres tailandés y te quedaste varado fuera, tenías que pedir un vuelo especial, un amparo y hacer cuarentena de dos semanas. También si eras diplomático y tenías trabajo allá o, si había una cuestión médica que solo se pudiera hacer en ese país y no en tu país de origen, busqué en las listas y hacerte trans es de las pocas cosas que en Tailandia son expertos en hacer".

ANNA SARELLY, INFLUENCER.

Anna Sarelly enfatizó "obviamente no me iba a hacer trans porque no soy trans", pero sí se puso a buscar médicos, papeles y el vuelo para viajar con ese ´permiso´ y recuperar a Tor.

"Empecé a buscar doctores, a hacer todo para que me dieran la carta de ... para pedir el permiso en la embajada de Tailandia, estaba tóxica de pégame pero no me dejes. Estuve un mes en el papeleo y después dije -¿qué estoy haciendo?-".

ANNA SARELLY, INFLUENCER.

Anna Sarelly cree que su relación con Tor "era divina", pero sus seguidoras ya lo apodan ´el tibio´

Anna Sarelly estuvo dispuesta a hacer todo por Tor, su amor de Tailandia, e incluso calificó a ´tortas´ como una persona increíble, pero sus seguidoras no lo ven así.

Tan pronto como se estrenó el episodio de Anna Sarrelly, se convirtió en tendencia de Twitter, por demostrar que Tor fue "un tibio".

Aunque ella dijo que su relación "era divina" y ´Un Tal Alfredo´ subrayó que simplemente fue "el dinero, la distancia" lo que los hizo terminar, en redes sociales no opinan igual.

Seguidoras de la influencer creen que Tor lo único que demostró es ser ´tibio´, pues ella estuvo dispuesta a hacer todo por alguien que ni la mitad le daba.

"Con el podcast de Anna Sarelly se confirma que ser tibio solo hace que en un futuro te arrepientas de todo lo que pudiste haber dado y tenido, así q no le tengan miedo a dar todo pq la vida se va rápido (sic)".

USUARIA DE TWITTER.