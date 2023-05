Anuel AA avienta por accidente su motocicleta al público, en pleno concierto

El cantante Anuel AA protagonizó un nuevo escándalo, pero esta vez no estuvo relacionado con Karol G.

Resulta que el rapero utilizó una motocicleta como parte de su show en Estados Unidos y decidió pasearse con ella en el escenario, sin embargo, cuando se bajó de ella para iniciar a cantar, apretó el acelerador causando que ésta se fuera directa al público.

De acuerdo a medios locales, la moto no causó algún daño a los asistentes ya que no llevaba velocidad y antes de caer a los asistentes, se detuvo; guardias del lugar también la sostuvieron.

El cantante al ver que no pasó a mayores, siguió cantando junto a Bryant Myers, de 25 años de edad.

La situación causó comentarios negativos para el cantante ya que algunos usuarios mencionaron que no fue capaz de acercarse a su público para ver cómo estaban.

"No es la primera vez que pasa o sea con Emma, gracias a dios no pasó nada".

Anuel entró a su concierto con una moto y casi se le cae encima al público. ?? pic.twitter.com/201lDXSOdJ — Trap World Official ™ (@TrapWorldOffic1) May 30, 2023

"Y le valió y la dejo encima de la gente jaja".

"Pero no le di importancia".

"Quien agarra del acelerador una moto encendida?!".

"Da igual en que piense él pero ni una disculpa pidió capaz mata a alguien", fueron algunos de los comentarios que se leen en TikTok donde fue subido el video.

Anuel AA le dedica nueva canción a Karol G; ¿qué dice la letra?

A inicios del mes de mayo Anuel AA dedicó una publicación a su ex Karol G, misma que causó controversia en redes sociales y causó muchas especulaciones.

¿Qué dice la canción de Anuel AA?

"Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel".

Baby, te extraño y no te miento

No te guardo resentimiento (Baby)

Uah, uah (Bebé), baby