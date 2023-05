Anuel AA le dedica nueva canción a Karol G; ¿qué dice la letra?

Estados Unidos.- La publicación que Anuel AA ha dedicado a Karol G ha causado controversia en las redes sociales.

Los usuarios de las redes sociales señalan que Anuel AA sacó este tema para responderle a la Bichota, quien anteriormente colaboró con Shakira para la canción "TQG".

Fue mediante su cuenta de Instagram que el cantante arrobó a la colombiana y escribió: "#MejorQueYo, te la dedico bebé".

Anuel AA ya días atrás había causado polémica luego que durante un concierto en Miami cambiara algunas partes de sus canciones para referirse de forma directa a su ex, pero también a Feid, de quien se ha rumorado sería la nueva pareja de Karol G.

Algunos cibernautas mencionan que esto se trata de una campaña de marketing, mientras que otros señalan es porque el artista no ha superado a Karol G.

¿Qué dice la canción de Anuel AA?

"Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel".

Baby, te extraño y no te miento

No te guardo resentimiento (Baby)

Uah, uah (Bebé), baby

Dicha canción fue grabada en colaboración con DJ Luian y Mambo Kingz, y fue publicada en todas las plataformas en la noche del 4 de mayo.

La ruptura de Anuel AA y Karol G

Ambos cantantes terminaron su relación en el 2021 tras varios años de relación. Tras la ruptura se dijo que el cantante había sido infiel a la colombiana con Yailín La Más Viral, con quien más tarde confirmó una relación, misma que concluyó este 2023 luego que ambos debutaran como papás.

Actualmente Yailín La Más Viral no se ha pronunciado sobre el actuar de su expareja. Asimismo Karol G tampoco se ha pronunciado al respecto sobre la canción que le fue dedicada.