Apela R. Kelly sentencia por abuso sexual, trata y pornografía infantil

Tras ser condenado a pasar 30 años de prisión por los delitos de abuso sexual, acoso a otras personas y pornografía infantil, R. Kelly apeló la sentencia que recibió en enero del año pasado alegando tener pruebas suficientes para ser liberado.

De acuerdo con el portal TMZ, el intérprete de "I believe i can fly" y sus abogados argumentan que los jueces no tuvieron las suficientes pruebas en la corte y que el jurado tenía inclinación a las víctimas y no fue parcial durante su intervención en el caso.

A pesar de que el jurado condenó unánimemente a Kelly por nueve cargos relacionados a la trata de personas y violación, el cantante afirma que las dos denuncias interpuestas por menores de edad tienen explicación, y que además él las conoció cuando ya tenían 18 años.

A su vez, la abogada principal de R. Kelly, Jennifer Bonjean, fundamentó que el caso en que los fiscales federales acusan a su cliente está lleno de perjuicios, extorsiones, además de crear testimonios falsos.

Cabe mencionar que el también compositor y productor musical ya fue condenado en tribunales federales de Nueva York e Illinois por una serie de delitos federales, entre los que destacan pornografía infantil, incitación, chantaje y tráfico sexual.