Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel por no ver a sus hijos

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la alfombra roja de la obra 'Vaselina', Aracely Arámbula explotó en contra de su ex Luis Miguel por no ver a sus hijos Miguel y Daniel.

La actriz destacó que no le interesa verle la cara a 'El Sol de México', porque "le cae muy mal", ya que no se ha portado nada bien, y habló sobre la presunta relación que el cantante lleva con las hijas de su novia, Paloma Cuevas, con quienes convive más.

De acuerdo con vídeos circulados en redes sociales, en los que reporteros entrevistan a en dicho evento a la cantante, Aracely habló de la poca relación que tiene el intérprete de 'Ahora te puedes marchar'.

"Para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés, decían 'tiene que estar ella presente', pues era cuando tenían 4 y 6, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él", mencionó.

Arámbula señaló que ojalá, así como Luis Miguel tiene un enorme ego, así fuera su corazón para ver a sus propios hijos.

"La verdad es que, así como sale ese sol enorme, tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos", destacó.

Además, dejó en claro que las puertas de su domicilio siempre han estado abiertas para Luismi, con el fin de que se acerque y conviva con Miguel y Daniel.

"Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. Como todos los padres, no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá. Vean a Alejandro Fernández, con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración", explicó.

"Y cómo es posible que tienen el papá, que es un ídolo, qué bueno, qué padre. A mis hijos siempre les he dicho ´admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista´, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos. No conmigo, para ellos", agregó.

Finalmente, reveló que le ha cuestionado a sus hijos sobre si quien buscar a su papá, y que los menores, quienes le contestaron que por el momento no quieren, esto debido a Luis Miguel, es quien debe de ganarse el cariño de los jóvenes.

"Lo platicamos mucho. Ellos sabían que venía a la alfombra de Vaselina y me dijeron ´mamá, ten mucho cuidado porque te van a estar preguntando cosas´, pero lo hemos estado platicando y digo ´¿puedo decir esto?´, ´sí, claro´, ´¿Ustedes quieren ir a ver a su papá? No les interesa tampoco a ellos porque él se tiene que ganar ese amor y esa confianza que se siembra diario", concluyó.