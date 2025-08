Angelique Boyer opina sobre maternidad y adopción en entrevista

Angelique Boyer vuelve a generar conversación tras dar su postura sobre la maternidad. En medio de los festejos por su onceavo aniversario con Sebastián Rulli, la actriz fue cuestionada nuevamente sobre sus intenciones de tener hijos con el argentino, y su respuesta fue tan honesta como contundente: 'no he pensado en ser madre ni en adoptar, te soy muy sincera', confesó durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca. Sus declaraciones se han viralizado rápidamente, encendiendo el debate en redes sociales entre quienes aplauden su libertad de decisión y quienes esperaban verla con hijos junto a Sebastián Rulli, con quien forma una de las parejas más queridas del espectáculo latino. La actriz franco-mexicana, reconocida por su papel en exitosas telenovelas como Teresa y Lo que la vida me robó, reiteró que ni el matrimonio ni la maternidad figuran en su proyecto de vida personal, a pesar de llevar más de una década de relación estable con Sebastián Rulli. Fiel a su estilo directo, Boyer también opinó sobre temas delicados como la adopción irregular y el alquiler de vientres: 'Es un tema que está sucediendo muchísimo en la actualidad, tanto rentar un vientre como adoptar o no necesariamente adoptar, hacerla por las malas. Lamentablemente se ha vuelto un negocio y es importante hablarlo', señaló.