Aracely Arámbula responde a denuncias de que Luis Miguel sí ve a sus hijos

Aracely Arámbula se negó a guardar silencio y reaccionó a los recientes informes que sugieren que Luis Miguel sí pasa tiempo con sus hijos, Miguel y Daniel.

El cantante había vivido e interactuado con ellos durante sus primeros años hasta su separación de la actriz en 2009. Según Arámbula, el intérprete se distanció de los niños y no los visita ni contribuye a su crianza.

Sin embargo, hace unos días, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, quien fuera mánager de Luis Miguel, reveló que el cantante sí mantiene contacto con sus hijos.

"Es un asunto delicado, no soy la persona para hablar de eso. Sé que los ve de vez en cuando, pero no tenemos todos los detalles y no se revelará. Pero no puedo decir mucho. Creo que entiendes a lo que me refiero", afirmó Miranda en una entrevista con el programa "De Primera Mano".

Ante la situación, la actriz respondió a las declaraciones de Lucía Miranda compartiendo un mensaje en sus historias de Instagram, dejando en claro que Miranda miente y enfatizando que siempre defenderá la verdad cuando se trata de sus hijos.

"¡Es increíble lo desvergonzados que son para mentir!, cuando se trata de mis hijos, siempre diré la verdad", enfatizó la actriz.

En los últimos años, la famosa ha manifestado en repetidas ocasiones que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos y no participa en eventos importantes como cumpleaños.

"A medida que pasa el tiempo y él no se acerca a ellos, creo que ya no lo ven como un padre, porque ese vínculo se forma a través de la interacción diaria", agregó.

No está claro hasta qué punto Luis Miguel mantiene contacto con sus hijos, ya que han surgido declaraciones contradictorias.

Finalmente, la disputa en curso entre Aracely Arámbula y Lucía Miranda solo se suma a la complejidad de su relación, dejando a los fanáticos y al público inseguros sobre la verdadera naturaleza de sus interacciones.