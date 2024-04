¿Ariana Grande le plagió a Luis Miguel?

La cantante Ariana Grande ha desatado una ola de especulaciones entre los usuarios de redes sociales, quienes han notado similitudes entre su último sencillo "Don´t wanna break up again" y una canción del icónico Luis Miguel. Aunque la artista no ha hecho ninguna declaración al respecto, los fans han señalado que la melodía introductoria de su canción recuerda a "Dame", tema lanzado por Luismi en 1996.

El "tiktoker" Pico Navarro fue quien inicialmente destacó las similitudes entre ambas canciones. En un video compartido en su cuenta, Navarro reprodujo fragmentos de ambas pistas, generando debate entre sus seguidores. Aunque la letra de las canciones difiere, la melodía inicial ha llamado la atención de los usuarios, quienes se han dividido en opiniones respecto a la posible inspiración de Ariana Grande en la música de Luis Miguel.

Las reacciones en redes sociales han sido variadas. Mientras algunos aseguran que las canciones son completamente diferentes, otros afirman notar una clara similitud. Incluso hay quienes sugieren que Ariana podría haberse inspirado en el estilo de Luis Miguel para su nuevo trabajo. Comentarios como "Tiene una vibra muy similar a la de Luis Miguel" y "¿Quién no usaría a Luis Miguel de referencia?" inundan las plataformas digitales.

Sin embargo, queda en el aire la pregunta: ¿se trata de una simple coincidencia, plagio o admiración? Los fans han elaborado diversas teorías al respecto. Algunos sugieren que Ariana Grande pudo haber sido influenciada por Mariah Carey, quien colaboró en su álbum más reciente, mientras que otros apuntan al género musical como factor clave, dado que ambos artistas fusionan el R&B en sus canciones. Hasta el momento, ninguna de estas teorías ha sido confirmada.

Lo que es innegable es la relevancia de ambos artistas en la escena musical. Mientras Ariana Grande acumula millones de reproducciones con su último álbum, Luis Miguel continúa llenando estadios con su reciente gira. El debate sobre las posibles influencias musicales entre ambos sigue abierto, dejando a los fans con la incógnita de si realmente hay una conexión entre "Don´t wanna break up again" y las canciones de Luis Miguel.