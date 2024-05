Arrestan a Nicki Minaj en aeropuerto de Ámsterdam por portación de droga

La cantante estadounidense Nicki Minaj fue arrestada en el aeropuerto de Schiphol, por la presunta portación de drogas.

El arresto sucedió a tan solo unas horas de su concierto programado para esta noche en loa ciudad británica de Manchester.

La rapera de 41 años publicó el suceso en su cuenta de la red social X (antes Twitter). "Dicen que han encontrado marihuana", señaló.

"Tengan en cuenta que se llevaron mis maletas sin consentimiento", escribió en otro post.

"Mi seguridad ya les ha avisado que esos pre-rolls [de marihuana] le pertenecen a él. Ah, sí, y el piloto quiere que elimine mi publicación de Instagram", añadió Minaj.

Mientras que en una retransmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, se puede escuchar a un policía que quería detener a Minaj por supuestamente "llevar drogas", pero ella lo negó.

"No voy a entrar allí. Necesito un abogado presente", argumentó la rapera.

Cuando se le preguntó por Minaj, Robert van Kapel, portavoz de la Real Policía Militar de los Países Bajos, dio a conocer su versión de los hechos.

"Podemos confirmar que hemos detenido a una mujer estadounidense de 41 años en el aeropuerto de Schiphol por posesión de drogas blandas".

Cabe señalar que la cantante nominada al Grammy se encuentra actualmente en su gira mundial "Pink Friday 2", que se prevé que haga parada esta noche en Mánchester, en la recién inaugurada sala Co-op Live.

Por ahora, no está claro si el espectáculo de Minaj se ha visto afectado, pues la última actualización de Co-op Live se publicó poco después de las 17:15 (GMT), pero no confirmaba si el espectáculo se cancelaría o no.

"Por favor, tenga en cuenta que las puertas de admisión general y premium para el show de Nicki Minaj de esta noche se abrirán a las 19:00", decía el comunicado.