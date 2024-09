Así fue el esperado reencuentro entre Gomita y Cecilia Galliano

Gomita, quien fue la sexta eliminada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, protagonizó un emotivo reencuentro con Cecilia Galliano, su antigua compañera de trabajo y con quien estuvo vinculada a una controversia pasada. Este encuentro se dio tras la salida de Gomita del reality show, generando gran expectativa entre los seguidores del programa.

El primer contacto entre las dos excolegas fue un afectuoso abrazo, que marcó el inicio de una conversación en la que Gomita compartió sus impresiones sobre su experiencia en el reality.

"Qué experiencia tan loca, no sé qué hice, quiero ver todo. Es raro acostumbrarse a verlos tan seguido y ahora dejarlos de ver", comentó Gomita tras su salida.

Gomita y Cecilia Galliano se reencuentran

El diálogo entre las dos se llenó de emotividad cuando Cecilia Galliano indagó sobre cómo se sintió Gomita durante su tiempo en el programa. Con voz entrecortada, Gomita expresó su esfuerzo por adaptarse a las circunstancias.

"Hice lo mejor que pude con el cuarto que me tocó. Aunque muchas veces no estaba de acuerdo, me aguantaba".

La expayasita confesó que le resultó difícil soportar ciertas situaciones y admitió que en algunos momentos actuó de manera que ahora considera falsa.

Cecilia Galliano, conmocionada por las revelaciones de Gomita, le ofreció un consejo sincero.

"Sé que no soy nadie para dar un consejo, pero nos conocemos desde chiquitas. Nunca te quedes callada con nada, nunca y menos con la historia que tienes. Tu verdad siempre tiene que ir por delante y si sabes que has pasado por muchas cosas fuertes como mujer, siempre vas a ganar mucho más", le dijo.