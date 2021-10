AuronPlay responde a filtraciones de sus ganancias en Twitch; "no somos ejemplo de nada"

A través de un stream, AuronPlay habló sobre las recientes filtraciones de Twitch que revelaban de cuánto son sus ganancias y aseguró que "no somos ejemplo de nada".

Durante una transmisión por Twitch, el streamer español Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como AuronPlay, aseguró que a él no le importa realmente que se hayan hecho filtraciones de sus ganancias.

Para AuronPlay está claro que el dinero no es lo importante y afirma: "no somos ejemplo de nada".

Pero AuronPlay recalcó que, lo que le molesta sobre el tema de las filtraciones de Twitch y sus ganancias -además de otros streamers- es que haya jóvenes que quieran dejar la escuela pues siente que "no somos ejemplo de nada".

Esto al ver que él cobra 3 millones de euros, es decir 71 millones 550 mil 042 pesos y quieran dejar la escuela y sus estudios por parecerse a él y otros streamers de Twitch.

"Eso es lo que realmente a mi me perturba"

AuronPlay asegura que no es fácil ser un streamer

AuronPlay, quien respondió acerca de las filtraciones y sus ganancias en Twitch, se dirigió especialmente a su audiencia joven.

AuronPlay aseguró que no es fácil ser un streamer y estar donde está ahora y les aconsejó que estudien y se esfuercen, que no dejen los estudios.

"Muy importante, no me tengan de ejemplo ni a mi, ni a Ibai Llanos ni a Rubius porque no somos ejemplo de nada"

Continuando con sus declaraciones, AuronPlay aseguró que eran simplemente unos privilegiados que han tenido mucha suerte y han contribuido muchos factores.

Además, Auronplay aseguró que sus ganancias en Twitch solamente son el reflejo de una carrera de más de 12 años en Internet.