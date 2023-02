Avatar 2 ya es la tercera película mas taquillera de la historia

De nueva cuenta el director James Cameron, rompo récord en taquilla, pues su nueva producción, Avatar: The Way of Water, a logrado posicionarse en el tercer lugar de las películas mas taquilleras de la historia, superando a Titanic, filme también de James Cameron.

The Way of the Water se posicionó como la tercera película mas taquillera, solo por detrás de Endgame y de Avatar, es decir, del top 5 de las películas que mas han recaudado dinero, 3 de ellas son de James Cameron.

"Avatar: El Camino del Agua", la segunda parte de la película más taquillera en toda la historia, recaudó en su primer día de lanzamiento 103 millones de dólares a nivel internacional.