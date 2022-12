Bad Bunny cumple con éxito sus presentaciones en Monterrey

Monterrey.- El cantante puertorriqueño, Benito Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, prendió este domingo a sus fanáticos regios con su segundo y último concierto en el Estadio BBVA en Monterrey donde llamó a sentir orgullo de ser latino.

Los más de 50 mil fanáticos presentes, salieron felices y satisfechos del espectáculo que realizó el "Conejo Malo", superando todas sus expectativas con la gran producción que trajo la consagrada estrella de la música; pantallas gigantes, luces, inflables voladores y pirotecnia.

Con tan sólo media hora de retraso a comparación de la hora y media de ayer, el segundo show de Bad Bunny inició exactamente a las 20:30 horas, y tuvo una duración de más de dos horas.

Apagaron las luces y los fanáticos empezaban a gritar "Benito, Benito, Benito" y finalmente el "Conejo Malo" salió y para abrir con el tema "Moscow Mule".

Posterior, deleitó al público con los éxitos; "Me porto bonito", "Un ratito", "Efecto", "Tarot", "La Corriente", "Neverita", "Ni bien ni mal" y "Yo perreo sola".

Como invitado sorpresa en su segunda fecha en Monterrey, el conejo subió al escenario al cantante puertorriqueño "Mora" y cantaron juntos algunos éxitos que tienen como; "Una vez", "Verano sin ti" y "Solía".

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando apareció un inflable de tiburón volando por encima del público, iluminaron el cielo con fuegos artificiales y posterior sonó la canción "Dákiti".

Benito voló en la palmera que ha utilizado en sus más recientes shows y prendió al público con su canción "Un Coco", y el tema "La Canción", con el que los regios cantaron a todo pulmón.

Varios fanáticos tuvieron la oportunidad de subir al escenario y bailar junto a Bad Bunny al ritmo de la canción "Enséñame a bailar".

La canción más escuchada del año "Titi me preguntó" no pudo faltar, añadiéndose a los más de 40 temas que interpretó, dentro de los cuales también se encontraron; "Me acostumbré", "Me Llueven", "Safaera", "Yonaguni", "Callaita" y "Ojitos lindos".

Finalmente, el puertorriqueño cerró su concierto con el tema "Después de la playa". con el que puso en alto su natal Puerto Rico y llamó a la unidad y orgullo latino.