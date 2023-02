Bad Bunny debuta entre los 10 artistas mejor pagados de la revista Forbes

Nueva York.-Este lunes se publicó en la revista Forbes que Bad Bunny, el cantante urbano, debutó entre los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo y el único latino.

En esta lista también se incluyó a Taylor Swift, Sting y el actor Brad Pitt, todos estos famosos que en conjunto ganaron más de 1,300 millones de dólares en 2022.

El puertorriqueño se posicionó en el número 10 y de acuerdo con Forbes, en el 2022 el cantante tuvo un ingreso de 88 millones de dólares, producto de sus dos giras: "El último tour del mundo" y su costosa "The World's Hottest Tour", realizadas durante la primavera y el otoño del pasado año.

La única mujer de esta lista

Siendo la única mujer en esta lista y con el puesto número nueve, Taylor Swift, el icono del pop, tuvo un ingreso de 92 millones de dólares, la mayor parte proveniente de ganancias de la música que lanzó en años anteriores, pese al éxito de su álbum Midnights, que lanzó en octubre pasado, y de su gira Eras Tour, que continúa este año, señala Forbes.

¿Quién se llevó el primer lugar?

En el primer lugar de esta lista se la llevaba el grupo de rock progresivo Génesis, con 230 millones de dólares. Esta banda comenzó el año con la venta de derechos musicales por 300 millones a Concord Music Group.

El resto de sus ingresos en 2022 llegaron de las regalías de giras y música grabada.

El segundo puesto

Sting, ganador de 17 premios Grammy, ocupa el segundo lugar con ingresos por 210 millones de dólares. El cantante británico comenzó el año 2022 vendiendo toda su producción musical, tanto en solitario como cuando estuvo al frente de la banda The Police, por 300 millones.

Actores, directores y guionistas

La lista incluye también al actor, director y guionista Tyler Perry, con 175 millones de dólares, producto de su trabajo en el cine, sus programas BET TV y de lo que genera su estudio de producción.

El dúo de Trey Parker y Matt Stone ganó 160 millones de dólares como resultado del acuerdo heredado de HBO Max y su comedia musical Book of Mormon, señala además la revista, que destaca que la mayoría de sus ingresos provienen de un acuerdo con Paramount, que garantiza a la pareja 935 millones de dólares durante seis años.

El quinto lugar es para los cocreadores de Los Simpson, James L. Brooks y Matt Groening, que ingresaron en 2022 105 millones de dólares.

El popular actor Brad Pitt fue incluido en la lista por sus 100 millones de dólares en 2022. Según Forbes, la venta mayoritaria de su productora Plan B en diciembre le generó unos 113 millones de dólares después de pagar honorarios, además de haber ganado unos 30 millones de dólares por las películas Bullet Train, Babylon y The Lost City.

En el sexto lugar una gran banda

Le siguen el icónico grupo Rolling Stones con 98 millones, en parte resultado de la gira en que ganaron 8,5 millones por noche y que les llevó a 15 ciudades en Europa.

¿La película del año?

El octavo lugar es para el director James Cameron, con 95 millones, debido a su éxito "Avatar: The Way of Water", que además lo convirtió en el director de tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos, junto con la primera, "Avatar" (2009) y "Titanic" (1997).