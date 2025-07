Belinda sorprende al revivir My Heart Will Go On en Mentiras, La Serie

Belinda cantaba así My Heart Will Go On hace 25 años; ahora la volvió a cantar en evento de Mentiras, La Serie Hace 25 años Belinda sorprendió a todos al cantar My Heart Will Go On, ahora la volvió a interpretar en un evento de Mentiras, La Serie, ¿mejoró?

Tras recibir disco de platino por el soundtrack de Mentiras, La Serie, Belinda -de 35 años de edad- sorprendió al cantar un clásico de Céline Dion que fue fundamental en su carrera. Belinda comenzó su carrera en la industria del espectáculo desde que era una niña, durante estos años ha demostrado su talento en la actuación y música.

Sin embargo, Belinda sorprendió a interpretar My Heart Will Go On, canción que cantó hace 25 años y fue fundamental en su carrera ya que fue el inició de todo.