Belinda lanza nuevo sencillo 'Cactus', ¿referencias hacia Nodal?

La cantante mexicana Belinda presentó su más reciente sencillo titulado "Cactus", donde aborda su experiencia en la controvertida relación con Christian Nodal.

En esta nueva fase de su carrera, la princesa del pop ha adoptado el nombre de 'Belica', marcando su regreso en un género completamente diferente que actualmente domina el mercado: los corridos bélicos.

Belinda se presentó junto a un individuo autodenominado forajido (como se hace llamar su ex novio Nodal) en el video musical, y la letra de su nueva canción se presenta como un desafío directo hacia su exprometido.

La artista continúa con las alusiones, señalando que su compromiso fue meramente una fachada, y compartió que experimentó momentos muy difíciles a su lado, revelando indicios de una posible infidelidad.

El video, publicado en YouTube hace apenas una hora, ya cuenta con más de 16 mil 228 visitas y más de 10 mil comentarios hasta el momento.

Letra completa de la canción "Cactus" de Belinda

Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón

Porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón

Y al final no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará

Ya volví, Beli Belica

Mi pecho no es bodega, todo pa´ fuera

Lo que me hace mal se va pa´ la mier...

No eres lo que esperé de ti

¡Carajo! Como me hiciste sufrir

Dicen que todo sana con tequila

bebo y nomás le echó sal a la herida

Por lo menos bailo esta canción

Y saludo a las que están igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido

Lejos me he puesto mil pedas

No llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, salud por todos los besos

De que sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros

No todo fue lo que demostrabas

Si supieran como tú me tratabas

Una piedra que no fue real

Era un compromiso para aparentar

A nuestro amor no le diste el respeto

Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase ya me fui

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos me he puesto mil pedas

No llamarte cruda y hacerme la dura

Bebo, salud por todos los besos

De qué sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otro