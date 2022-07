Belinda recrea el beso de Britney, Madonna y Christina durante show

Madrid.- La cantante Belinda ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales luego de difundirse las imágenes en las que aparece dándose un beso en la boca con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina.

Durante la celebración del Pride en Madrid, la artista que recientemente se mudó a España tras terminar su compromiso con Christian Nodal, se besó con Valentina y Lola al término de su tema "Las 12".

Tal como lo hicieron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera durante los Video Music Awards en el 2003, en esta ocasión Belinda usando un atuendo con transparencia primero se acercó a Valentina para darle la muestra de afecto y posteriormente a Lola.

Sin embargo, lo único que cambió de aquella icónica escena es que al final Valentina y Lola también se besaron, situación que no sucedió con las exitosas cantantes de los 90.

Las reacciones en contra y a favor no se hicieron esperar, y mientras algunos aplauden a Beli e incluso emplean su icónica frase "ganando como siempre", otros no dejaron de comentar su desagrado por esta acción. "Que ridiculez", "Que pena" y "Ojalá no tengan covid", son algunos de los mensajes negativos.

Mientras Belinda sigue enfocándose en su carrera profesional, por su parte Nodal se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, luego de que en febrero pasado el cantautor mexicano anunció el fin de su compromiso con la española.