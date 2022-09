Belinda responde a insulto que recibió frente a Christian Nodal

La grabación donde insultan a la cantante se hizo viral en las redes sociales, la cual llegó hasta la española, quien se pronunció ante los hechos, mediante un comentario que realizó a un canal de YouTube.

"Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyen ese tipo de comportamientos misóginos", escribió la cantante.

Recientemente Nodal reapareció en un establecimiento de mariachis en Guadalajara, Jalisco, donde un imitador de Vicente Fernández lo invitó a cantar "La derrota", tema que compusiera Joan Sebastian y que en su momento interpretó "El Charro de Huentitán", pero que al parecer el cantautor la entonó con dedicatoria especial.

La reacción de molestia por parte de los cibernautas ocurrió cuando el imitador de ´Chente´ insultó a Belinda, y la reacción de Christian fue reírse, tomar el micrófono, darle la mano al hombre y continuar con la canción que estaba interpretando.

"¡Ch**ga a tu madre Belinda!", mencionó la persona.

Los fanáticos de la española no tardaron en defenderla y criticar a Nodal por su postura.

"Ya superala", "Y luego se enojan de que los llaman nacos", "Groseros borrachos tal para cual", "No sé quién sea ese señor, pero es un hombre metiche y misógino si es que se puede llamar hombre, ya que Belinda no se mete con él", fueron algunos de los comentarios en reproche al artista mexicano.

Las imágenes también causaron polémica debido a que el cantante de música regional mexicana había demostrado anteriormente que su romance con la española era cosa del pasado, pues desde hace meses sostiene una relación con la rapera argentina Cazzu.

Tanto Nodal como Julieta Emilia Cazzuchelli ´Cazzu´ han sido captados juntos en público, y su última aparición se dio cuando aparecieron muy románticos frente a una iglesia, lo cual desató rumores sobre una posible boda.

Christian Nodal comenzó con la polémica desde el pasado mes de mayo cuando expuso una serie de menajes donde su ex prometida le pedía dinero.

En los mensajes de WhatsApp de Belinda a Nodal, ella le pide dinero para arreglarse los dientes.

"Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea no te va a llegar algo de dinero esta Semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", dice Belinda.

Belinda elimina un mensaje y después de 8 minutos, ella le escribe:

"Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo".