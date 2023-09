Benito Castro reveló antes de morir que era quien le daba droga a Paco Stanley

Ciudad de México.- Tras el fallecimiento del actor Benito Castro, diversas personalidades del medio artístico mexicano han recordado algunas anécdotas con el actor y una de ellas fue la periodista y presentadora Adela Micha.

A través de su cuenta oficial de X, anteriormente llamada Twitter, Adela recordó el día en que entrevistó a Benito Castro para su programa Saga Live. En dicho episodio el actor hizo una revelación acerca del conductor Paco Stanley, con quien tuvo una fuerte amistad en la década de los 90´s.

En dicha entrevista, Benito recordó el momento en que el Ministerio Público del entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) lo mandó llamar para testificar en relación al asesinato del conductor de televisión.

Respecto a este encuentro que tuvo con el oficial, Benito mencionó que le habían preguntado si Paco Stanley en algún momento le había ofrecido cocaína, a lo que Benito contestó que había sido al revés, es decir, que había sido él quien le daba droga a Stanley.

Las declaraciones de Benito Castro despertaron las risas en los presentes, entre los que se encontraban César Bono y Carlos Bonavides, entre otros actores de comedia en Televisa.

En esta misma declaración, Benito dijo que hablar de esto públicamente le había traído problemas con Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, quien se había molestado ante lo dicho por el amigo de su papá.

"Hubo problema con el hijo de Paco (Paul) por lo que yo declare que tuve a bien con un par (sic) decir la verdad.

"Porque de entrada el Ministerio Público me preguntó que si Paco me daba cocaína a mí y le dije no; yo le daba a él", dijo el actor.

¿De qué murió Benito Castro?

Benito Castro, falleció este lunes 11 de septiembre a los 77 años de edad. La noticia se dio desde el programa de televisión "Ventaneando", siendo la conductora Paty Chapoy la encargada de informar el hecho que ha sido replicado por periodistas y actores que tuvieron la oportunidad de trabajar junto al recién fallecido.

Trascendió que el actor estaba hospitalizado por complicaciones de salud, luego de haber sufrido una caída en su casa.

"Benito Castro voló de Los Ángeles ayer porque esta semana tenía cita en Televisa para un nuevo programa de televisión, pero esta mañana en su casa se cayó, se golpeó la cabeza, y al parecer también el tórax y las costillas. Obviamente lo llevaron inmediatamente al hospital y ahí muy lamentablemente falleció", dijo la periodista.