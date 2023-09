Blink-182 lanza nuevo sencillo con nostálgico video

La banda de pop punk, Blink-182, publicó este jueves 21 de septiembre dos nuevas canciones: ´One More Time´ y ´More Than You Know´.

Ambos temas están incluidos en su próximo material discográfico, mismo que anunciaron tan pronto dieron a conocer el regreso del vocalista Tom DeLonge en octubre del año pasado.

´One More Time´: un tema con emotividad

La canción que esperaban los fans de Blink-182 era ´One More Time´, que cumplió con las expectativas gracias al mensaje que lleva consigo.

Se trata de una balada que habla de diferentes temas, entre ellos las tensiones y reconciliación de la banda; el cáncer que padeció Mark Hoppus y el accidente aéreo que sufrió el baterista Travis Baker en 2008.

"Más viejo, pero nada es diferente. Ahora mismo se siente igual, me pregunto por qué, desearía que nos lo dijeran, no debería ser necesario una enfermedad o aviones cayendo del cielo"; dice parte de la letra.

Tanto ´One More Time´ como ´More Then You Know´ tienen poco más de una hora de publicadas y ambas se acercan a las 100 mil reproducciones solamente en YouTube.

¿Cuándo vendrá Blink-182 a México?

Luego de suspender su gira por Latinoamérica tras un accidente sufrido por Travis Baker, Blink-182 anunció las fechas actualizadas de sus próximos conciertos en México.

La banda originaria de Poway, California, se presentará en la Ciudad de México los días 2, 3 y 5 de abril del próximo 2024.

La ciudad de Monterrey también tendrá la fortuna de presenciar a Blink-182, que se presentará en la próxima edición del festival Pa´l Norte 2024 a llevarse a cabo durante el mes de abril.

Dicha agrupación será una de las cabezas del line up, que, trasciende, también contará con la presencia de la banda británica Keane.