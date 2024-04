Britney Spears llevará sus memorias al cine

A casi seis meses de que Britney Spears lanzara su libro de memorias "The Woman in Me", en el que tan sólo una semana después de su publicación vendiera más de un millón de ejemplares, la cantante busca adaptar sus memorias al cine.

Britney lanzó su autobiografía el año pasado y ahora se dice que está en pláticas para adaptar el libro a la pantalla grande con un equipo de escritores exclusivamente femenino listo para escribir un guion, y una serie de acuerdos con sus compositores sobre el potencial de utilizar su música en este nuevo proyecto. Una fuente aseguró al periódico Sunday Mirror que el proyecto ya está avanzado.

"El libro de Britney fue un éxito de ventas y despertó la conciencia del público sobre cómo funcionan la industria del entretenimiento y las tutelas. Está en conversaciones avanzadas para convertirlo en un lanzamiento cinematográfico y sus compositores han sido informados de que algunas de sus canciones se utilizarán una vez que se dé luz verde", aseguró la fuente.

Los temas cubiertos en "The Woman in Me" incluyeron que Britney abortó mientras salía con Justin Timberlake porque el cantante no se sentía preparado para la paternidad, estar bajo su controvertida tutela de 13 años y una explicación de por qué se rapó en 2007.

¿Se retirará Britney Spears de la música?

La famosa y polémica cantante del pop, Britney Spears, anunció hace unas semanas su posible retiro de la industria musical y reveló los motivos que la orillaron a hacerlo.

Esta noticia ha sorprendido a miles de sus fanáticos, debido a que esperaban con ansias el regreso de la intérprete de 'Toxic', luego de que su tutela de 13 años llegara a su fin oficialmente.

De acuerdo con la información revelada por Britney, tenía planeado lanzar nuevas canciones y remixes de sus temas antiguos, sin embargo, nunca pudo hacerlo, debido a que su padre estaba a cargo de su carrera.

Pero pese a que la compositora estadounidense ya toma sus decisiones libremente, reveló que aún no se encuentra lista para volver a la música ni a los escenarios.

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", mencionó.