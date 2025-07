¡BTS enciende al mundo! Lanzan disco en vivo y prometen regreso triunfal tras pausa

El 30 de junio de 2025, Big Hit Music anunció el lanzamiento de un nuevo álbum en vivo titulado "Permission to Dance on Stage – Live", con 22 canciones grabadas durante la gira mundial del mismo nombre (2021-22), incluyendo himnos como "Butter", "Dynamite", "Boy With Luv", "Dope" y "On" junto a Halsey.

El paquete incluirá no solo el audio, sino también contenido digital exclusivo: un video de 141 minutos del cierre en Seúl (marzo 2022), además de un fotolibro de 92 páginas con entrevistas y escenas tras bambalinas, disponible mediante Weverse.

Este lanzamiento llega mientras los siete miembros de BTS —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— finalizaron su servicio militar obligatorio en Corea, marcando su reintegración plena al grupo.

Durante una transmisión conjunta en Weverse, BTS confirmó que comenzarán a grabaciones de un nuevo álbum de estudio desde julio, con lanzamiento previsto para la primavera de 2026, y que acompañarán el lanzamiento con una gira mundial que será su retorno oficial a los escenarios grupales.

Este será su primer disco grupal completo desde "BE" (2020), y el anuncio ya se ha convertido en noticia global, generando expectación en redes y provocando que #BTSISBACK se vuelva tendencia en varios países, incluso en Perú