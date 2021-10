Camila Fernández habló sobre la salud de Vicente Fernández

Tras los rumores que han surgido en las últimas horas en torno a la salud de Vicente Fernández, su nieta Camila Fernández aseguró que el reconocido interprete mexicano se encuentra estable y va progresando.

Durante este miércoles 6 de octubre trascendió que existía la posibilidad de que la familia del "Charro de Huentitán" esté pensando en "desconectarlo" del respirador que ha lo ha auxiliado en los últimos meses, según información que dio el periodista Gabriel Cuevas en el programa radiofónico que conduce Flor Rubio.

Minutos más tarde, Camila Fernández apareció en el programa Ventaneando para promocionar su nuevo sencillo Mezcal. Aunque la entrevista estaba orientada hacia su regreso a la música después de convertirse en mamá, los conductores aprovecharon para cuestionarla sobre el actual estado de salud de su abuelo.

"Lo que sé es que va mejor, eso sí. Me da mucha fe, me da felicidad saber que va mejorando día con día y es la esperanza que tenemos todos", declaró con una sonrisa en el rostro.

La hija de Alejandro Fernández y América Guinart explicó que la información que tiene sobre la salud de su abuelo es la que la que está en la familia, pues ella no ha podido visitar a Don Vicente en el hospital debido a las restricciones sanitarias impuestas derivadas por la pandemia de COVID-19.

"No me ha tocado ahorita verlo, pero si quiero ir a visitarlo. No nos dejaban por la prensa y por el coronavirus, no dejaban a los nietos entrar y ahorita si quisiera yo ir a visitarlo, haría lo que sea yo para ir visitarlo, pero no sé si todavía podamos", mencionó.

Con ello, Camila Fernández explicó que esas son las verdaderas razones por las que ninguno de los nietos del intérprete de Acá entre nos se ha visto se le ha visto entrar al nosocomio, ya que no solo es ella quien no ha podido acceder, tampoco su hermano Alex Fernández.

Las palabras de aliento que dio la joven cantante refutaron los rumores que habían sobre la salud de Vicente Fernández y concordaron con lo expuesto en el último comunicado de prensa que se publicó en la cuenta oficial de Instagram del "Charro de Huentitán".

"El Sr. Vicente Fernández continúa en terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica. Su estado de salud al momento continúa siendo estable. El proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de la deglución, terapia física y pulmonar", se lee en la publicación.

Dentro de la misma información dada por los médicos tratantes a nombre de la familia se explicó que el cantante se encuentra recuperándose y ha mostrado mejora, pues ha mantenido interacción con el personal y sus familiares. Sin embargo, continúa recibiendo apoyo respiratorio y sus vías respiratorias se han inflamado debido a la prolongación de este.

Hasta el momento, las declaraciones de los familiares directos de Vicente Fernández y los comunicados de prensa expuestos en su cuenta de Instagram siguen siendo los únicos medios por donde se da a conocer el avance en la salud del cantante.

Según la información que dio a conocer el reportero Gabriel Cuevas en el programa radiofónico conducido por Flor Rubio, sería la esposa de Vicente Fernández, Doña Cuquita Abarca, quien supuestamente estaría pensando en retirarle el apoyo respiratorio.

"Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es lo que a mí me contaron, es que entre los doctores ya no esperan nada más por Don Vicente, porque dicen que ya no puede respirar (...) me contó (la fuente) que doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren", contó Gabriel Cuevas.

Más tarde, la información fue desmentida por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien desde su Facebook explicó que la familia no ha considerado esa opción.