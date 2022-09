Cantante de La Voz México cantará el himno nacional en la pelea del Canelo

Carolina Ross, la joven cantante sinaloense que participó en La Voz México en su edición del 2013 será la encargada de entonar el himno nacional en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra el kazajo Gennady Golovkin.

ALGUIEN PELLÍZQUEME !!!!

Gracias gracias gracias @canelo por creer en el sueño de esta servidora . pic.twitter.com/EmFaQPsprc — Carolina Ross (@carolinaross) September 8, 2022

"Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez, el ‘Canelo’. Muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón y familia, pues no se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, ¡no me la creo!", comentó Ross en un video.

Ocupó el tercer lugar en el reality show La Voz México, en su edición de 2013, sin embargo, su fama llegó gracias a las redes sociales, ya que ahí Ross comparte constantemente covers con sus seguidores, lo que le ayudó a poder grabar sus propios temas posteriormente.