mosCarin León brilla como telonero de The Rolling Stones

Con un entusiasmo desbordante, Carin León abrió el concierto de The Rolling Stones en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, desatando la euforia entre los asistentes. El reconocido artista sonorense, destacado exponente del regional mexicano, marcó un hito al compartir escenario con una de las bandas de rock más icónicas del mundo.

Comentarios de Carin previo al concierto

El espectáculo, parte de la gira "Hackney Diamonds" de los Stones, contó con la participación de Carin León como telonero. Ante una multitud reunida el día de hoy a las 20:00 horas, el cantante sonorense dio inicio a una noche memorable.

En una entrevista previa para e Media, Carin León expresó su admiración por The Rolling Stones, señalando que la banda había sido una influencia fundamental en su carrera musical. Esta oportunidad no solo representaba un hito artístico, sino también un momento significativo a nivel personal.

Lo que ocurrió durante el concierto

"Para mí, estar aquí es cumplir una ilusión", compartió Óscar , nombre real del cantante, antes de iniciar su presentación.

Con un repertorio que incluyó éxitos como "Secuelas de Amor" y "Como lo hice yo", Carin León cautivó al público desde el primer momento. Acompañado de su corista Paloma Ledgard, el cantante sonorense demostró su talento sobre el escenario.

Entre los temas interpretados por Carin León destacaron "It was always You", "No es por acá" y "Si me llevas contigo", que fueron recibidos con gran entusiasmo por parte de sus seguidores.

La presencia de fans provenientes de diferentes lugares, como Hermosillo, Agua Prieta, Tucson y Ciudad Obregón, evidenció el alcance de su popularidad.

El punto culminante de la noche llegó con la interpretación de "La Boda del Huitlacoche", que desató la euforia entre los asistentes mexicanos, quienes no dudaron en unirse al coro. El ambiente festivo se mantuvo hasta el final del espectáculo, con temas como "Primera Cita" y un cover de "Te quiero", de Hombres G.

