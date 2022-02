Causa Salma Hayek furor en redes sociales

La actriz mexicana, Salma Hayek sigue dando de que hablar y en esta ocasión fue por subir una fotografía donde resalto su belleza al natural. Esta no es la primera ocasión que la oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz sorprende a sus más de 20 millones de seguidores donde se deja ver sin maquillaje y con el bikini azul.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete de Pina Auriemma en House of Gucci compartió su fotografía con los hashtags: "#selfiesunday #nomakeup". La imagen ha reunido poco más de 700 mil likes en la plataforma en donde los miles de usuarios resaltan la belleza de Hayek sin la necesidad de usar maquillaje.

En febrero de 2021, la actriz mexicana que dio vida a Ajak en la cinta de Marvel Studios, Eternals (2021) en una pasada entrevista con Entertainment Tonight, explicó el por qué "no tiene vergüenza" de compartir fotos en bikini y la razón por el que lo considera "liberador".

"Tuve que perder mucho peso y hacer ejercicio para ponerme el bikini a fines del año pasado", dijo. Habló sobre las instantáneas en bikini que publicó en ese momento y agregó: "Me alegro de haber tomado muchas fotos, no me avergüenzo", dijo para Entertainment Tonight.

La reconocida intérprete en diversas entrevistas ha sido cuestionada por la longeva belleza que mantiene a sus ya 55 años y después de una vida de trabajo en Estados Unidos. Y es que la actriz mexicana conserva su indiscutible belleza gracias a unos cuantos trucos que no ha dudado en compartir a todas sus seguidoras.

Durante una entrevista con el New York Times, Hayek reveló que ella nunca se lava el rostro al despertar — tip que podría causar revuelo entre dermatólogos— para cuidar su piel.

"Nunca me lavo la cara ni limpio mi piel en las mañanas. Mi abuela me enseñó que por las noches tu piel regenera todas las cosas que perdió durante todo el día. Además, si lavo mi rostro profundamente en las noches, ¿por qué estaría sucio cuando despierto?".

Su rutina de belleza es más bien mínima, pero sumamente efectiva: al despertar rocía sobre su rostro un poco de agua de rosas, "Es tan gentil que despierta la piel", aseguró. A la hora de dormir, utiliza aceite de coco para desmaquillarse y esencia de rosas para quitar los restos.

Sobre el maquillaje y el cabello, la estrella de Hollywood se mantiene lo más natural posible, emplea base de maquillaje solo para disimular algunas imperfecciones y el labial tiene dos propósitos: ser rubor y tinta de labios.

Salma no duda en dejar su negra cabellera al natural: "Mi cabello es rizado y salvaje cuando no estoy trabajando", recordó. Constantemente lo tiene sujeto, eso sí, en un intento por aplacarlo, pero jamás lo sometería a un tratamiento tan agresivo como lo es el tinte. Por ello, conserva los cabellos blancos que surgen con la edad.

Para finalizar, la importante estrella de Hollywood, compartió que es una persona con poca tolerancia y que debido a eso es muy difícil que llegue a usar algún tratamiento de belleza para al cabello o para su rostro.

"Una de las razones por las que no me pinto el cabello es porque no tengo la paciencia suficiente para sentarme durante todo el proceso. No quiero gastar lo que queda de mi juventud pretendiendo que soy más joven y no disfrutar lo que es mi vida", finalizó para el New York Times. Con información de INFOBAE.