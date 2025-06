Cazzu anuncia segunda fecha en CDMX

La cantante argentina Cazzu ha causado sensación en México al agotar en cuestión de horas los boletos para su concierto programado el 14 de octubre en el Auditorio Nacional, como parte de su gira "Latinaje". Ante la abrumadora demanda, la artista anunció una segunda fecha en el mismo recinto para el 15 de octubre, brindando a sus seguidores una nueva oportunidad para disfrutar de su música en vivo.

La preventa de boletos para la primera fecha comenzó el 2 de junio y se agotó rápidamente, lo que llevó a la apertura de la venta general el 3 de junio para ambas fechas. Los precios de los boletos varían según la ubicación en el Auditorio Nacional, con opciones que van desde los $707 hasta los $3,635 pesos mexicanos. Las zonas disponibles incluyen Preferente A, B, C y D; Luneta A, B y C; Balcón A, B y C; Primer Piso A, B, C y D; y Segundo Piso A, B, C y D.

La gira "Latinaje" de Cazzu también incluye presentaciones en Guadalajara el 16 de octubre y en Monterrey el 18 de octubre, consolidando su presencia en México y demostrando su creciente popularidad en el país.

Cazzu, conocida como "La Nena Trampa", ha sido una figura destacada en la escena del trap y reguetón en América Latina. Su éxito en la venta de boletos en México subraya su impacto y la conexión que ha establecido con el público mexicano.

Los boletos para ambas fechas en el Auditorio Nacional están disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto. Dada la alta demanda, se recomienda a los interesados adquirir sus entradas lo antes posible para asegurar su lugar en este esperado evento.