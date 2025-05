Cazzu defiende a Ángela Aguilar: "Uno puede cometer errores y no merece tanto odio"

La cantante argentina Cazzu ha salido en defensa de Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de críticas en redes sociales tras hacer pública su relación con Christian Nodal. Durante una entrevista en Ciudad de México, Cazzu expresó que considera injusto que muchas de las críticas hayan recaído sobre Aguilar.

"Es muy difícil porque también siento... yo lo veo muy injusto que muchas cosas que estuvieron mal han recaído sobre ella y no lo apoyo en absoluto. Siento que uno puede cometer errores", comentó Cazzu, refiriéndose a la situación mediática que enfrenta Aguilar.

Cazzu, ex pareja de Nodal y madre de su hija Inti, también aclaró que no tiene ningún problema con la custodia de su hija y que tanto ella como Nodal tienen el derecho de acercar personas a la vida de su hija. "La vida de su papá y su esposa me parece que yo no podría involucrarme en eso. Esa es la vida de él, él es su papá y tanto como yo tengo el derecho de acercar personas a su vida, él también las tiene", afirmó.

Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como un gesto de madurez y empatía por parte de Cazzu, quien ha optado por no alimentar el morbo en torno a su relación pasada con Nodal y la actual con Aguilar. Su enfoque ha sido centrarse en el bienestar de su hija y en mantener una postura respetuosa hacia todas las partes involucradas.