Cazzu habla claro: "Mi relación con Nodal es corta, pero con respeto por nuestra hija"

Durante su estancia en México como parte de la promoción de su gira internacional "Latinaje en vivo", Cazzu ha sido blanco de la atención mediática, tanto por su música como por su vida personal. En especial, el tema que más interés ha generado es el tipo de vínculo que mantiene con su expareja y padre de su hija, el cantante Christian Nodal.

En un reciente encuentro con la prensa el pasado jueves 29 de mayo, la intérprete de "Dolce" abordó directamente estas inquietudes. Con una actitud serena, Cazzu explicó que la comunicación entre ambos existe, pero es breve y estrictamente necesaria. "No, como que es muy corta", respondió de forma directa cuando le preguntaron si mantenía una relación cordial con Nodal.

Pese a la brevedad de los intercambios, Cazzu aseguró que la comunicación se da con respeto y transparencia, y que su prioridad es el bienestar de Inti. Enfatizó que, aunque son figuras públicas y constantemente se enfrentan a rumores, su hija no debe ser afectada por las circunstancias personales de sus padres. "Yo no le puedo negar su identidad a mi hija", afirmó.

La cantante también desmintió cualquier rumor sobre conflictos por la custodia de la pequeña. "Nosotros no tenemos ningún tema con la custodia (...) no es posible, en verdad", declaró con firmeza.

Respecto a la relación que pueda tener Inti con otras figuras cercanas a su padre, como Ángela Aguilar, Cazzu fue muy clara: no interfiere. Señaló que, al igual que ella tiene derecho a decidir quién forma parte del entorno de su hija, Nodal también lo tiene.

Cazzu cerró el encuentro dejando en claro su postura: quiere que se respeten sus derechos y los de su hija, sin interferencias que afecten su vida personal o profesional. "Que se cumplan los derechos de mi hija, nada más y mis derechos. Que no se me niegue nada. Ni se me dificulte mi vida, mi vida laboral", concluyó.