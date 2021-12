Charly López cuestiona que Ingrid Coronado use la Ley Olimpia: "¿Quién me defiende a mí?". Tras las acciones ejercidas por la conductora, el exGaribaldi señaló que nunca ha violentado a la madre de su hijo.

Tras la controversia generada con Ingrid Coronado, Charly López destacó que esta dispuesto a arreglar las cosas con su expareja, aunque dejo claro podría acusarla por falsedad de declaraciones.

Charly López reveló que cuenta con todas las pruebas para demostrar que Ingrid Coronado se encuentra mintiendo y destacó que los procedimientos no se han realizado de la manera adecuada.

Charly López dice que no violento a Ingrid Coronado pero destaca que es una "mala persona"

Charly López se encuentra en medio de la controversia luego de que Ingrid Coronado ejerció acciones legales en su contra por violencia de género.

En entrevista para el programa ´De Primera Mano´, Charly López habló sobre la polémica y destacó que él nunca ha violentado a Ingrid Coronado y destacó que lo único que hizo fue señalar que es una "mala persona".

Charly López cuestiono que Ingrid Coronado se base en la Ley Olimpia, cuando considera que ni él ni Gustavo Adolfo Infante la violentaron en su entrevista.

"La Ley Olimpia es un arma muy poderosa, para las mujeres y también para los hombres. Cuando eres violentado, violado, agredido creo que funciona muy bien. Tú no puedes ocupar una ley tan importante para las mujeres cuando no se le ha violentado" CHARLY LÓPEZ Durante su conversación, Charly López señaló que lo único que dijo fue que Ingrid Coronado es una mala persona

y que durante su matrimonio le fue infiel.

"Yo lo único que dije que era una persona mala, creo que no es una ofensa, porque además lo sostengo lo es" CHARLY LÓPEZ Charly López puntualizó que Ingrid Coronado se contradice pues en el documentó que le llegó, lo acusa de varias cosas y a los medios les ha dicho otra cosa. Charly López se dice dispuesto a arreglar las cosas con Ingrid Coronado: "Yo no quiero verla en la cárcel" Charly López puntualizó que él quiere arreglar las cosas porque Ingrid Coronado es la madre de su hijo y destacó que no le gustaría que le pasará algo fuerte.

"Lo que menos quiero es perjudicarla porque es la madre de mi hijo, yo no quiero verla en la cárcel, pero está cayendo en una falsedad de declaraciones que es importante" CHARLY LÓPEZ

En la entrevista Charly López destacó que si Ingrid Coronado quiere arreglar sus cosas porque él no la quiere afectar, como parece que la conductora a él sí.

"Yo lo que menos quiero es verla mal, ni le quiero sacar dinero. Si Ingrid quiere hablar con mi abogado y arreglamos la situación sin ningún problema porque se está metiendo en un problema grave, porque el documento para su mala suerte apareció, la cesión de derechos por la disputa de la casa" CHARLY LÓPEZ

Charly López puntualizó que tiene las pruebas de que Ingrid Coronado miente sobre la disputa de una casa. En ese sentido destacó que si no se detiene se podrá meter en un gran problema porque le está mintiendo a la ley.

¿Por qué Charly López no asistió a los juzgados?"

Charly López señaló que no asistió al juzgado por recomendación de su abogado ya que sabían que le iban a dar la razón a Ingrid Coronado.

Sin embargo Charly López cuestionó que no se mostraron los videos de la supuesta violencia que habrían ejercido contra la conductora.

En ese sentido señaló que su abogado apelará la decisión porque las cosas no se hicieron como corresponde.

Charly López revela que también sufrió violencia por parte de Ingrid Coronado

Charly López asegura que también vivió violencia por todas las acusaciones que hizo Ingrid Coronado en el documento y que eso entra en la Ley Olimpia.