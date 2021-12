Charly López, ex Garibaldi, acepta que sí convivió con narco 'La Barbie'

MILENIO.- Charly López, ex Garibaldi y ex esposo de Ingrid Coronado, una vez más en el ojo del huracán. Y es que después de que hiciera fuertes revelaciones en contra de la ex conductora de ´Venga la Alegría´ y madre de su hijo, el libro ´Emma y las otras señoras del narco´ de Anabel Hernández también lo menciona. Al ex Garibaldi se le relaciona con un narcotraficante. Ante los señalamientos, Charly López decidió romper el silencio, aceptó que conocía al narco ´La Barbie´, a quien catalogó como un "tipo muy cariñoso y respetuoso". ¿Eran amigos? ¿Sergio Mayer también estaba involucrado?

Luego de que Sergio Mayer saliera a defenderse y burlescamente dijera que si hubiera conocido a 'La Barbie' no tendría nada de malo, ahora su compañero de Garibaldi rompió el silencio tras verse involucrado en lo mencionado en el libro ´Emma y las otras señoras del narco´ de Anabel Hernández.

Así conoció Charly López al narco 'La Barbie'

Fue durante la emisión de De Primera Mano, en donde Charly López aclaró la situación. Aseguró que sí conoció al narco Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ´La Barbie´. Dijo que se lo encontró en varios centros nocturnos, así como en su negocio ´El Congo´. Según contó, jamás vio a ´La Barbie´ drogarse, tomar ni estar armado. Incluso aseguró que era un hombre "encantador":

"Nos tocó a nosotros trabajar muchas veces. No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales, pero a mí sí me tocó. Voy a aclarar lo del libro, creo que es el momento. Yo sí conocí La Barbie, lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque yo en ese momento estaba en el reventón, entonces yo iba a un antro en Polanco, a Insurgentes, a todo. Lo conocí, era un hombre de verdad encantador, yo nunca lo vi armado, nunca lo vi tomado, nunca lo vi drogarse", dijo Charly López.

Aseguró que él no sabía a qué se dedicaba ´La Barbie´. Yo nunca lo voy a negar porque se me hace tonto. Era tan respetuoso.

Charly López cataloga al narco 'La Barbie' como un ser cariñoso

Asimismo, Charly López se volcó en halagos para el capo a quien lo catalogó como: cariñoso, respetuoso.

"Llegó él a mi lugar "El Congo", llegó a ir varias veces, yo lo atendí como cliente, muchas veces se podía sentar en mi mesa, o ya había varios amigos, ya no cabían, pero iba con su esposa o con un amigo. Era un cuate que me trataba, era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía ´Cómo está mi Charly´, yo sabía que era empresario porque me dijo que era empresario, nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo, lo que sí es que yo nunca voy a negar que sí lo conocí, al negarlo se me hace como tonto, a mi punto de vista muy personal, no quiero que lo vayan a tomar a mal", concluyó Charly López.