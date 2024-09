Chessman pide entrar a LCDLF para enfrentar a Adrián Marcelo

La Casa de los Famosos México 2 sigue dando de que hablar, principalmente por su más problemático concursante, Adrián Marcelo, esto por sus comentarios en contra de sus compañeros, los cuales han sido repudiados por sus fanáticos.

Invoco a Chessman para que chille el AM che jto pic.twitter.com/0WwTbwBye9 — Angelique Mork (@RazlukaEngel) September 2, 2024

Ahora, en una entrevista con el luchador de la Triple A, Chessman, este ha solicitado poder entrar a LCDLF para poder enfrentar al youtuber con el que alguna vez tuvo un altercado.

"Pinc... misógino de mie... Que no tiene madre, no es mi problema, pero todos tenemos madres, hijas, esposas y no tiene derecho de hablar mal de las mujeres. Y estoy hablando de ti, Adrián Marcelo", declaró Chessman con evidente enojo.

"En cuanto él salga o yo entre a la casa, ahí se va a terminar todo. Y si no lo terminamos ahí, lo terminamos en un ring", afirmó Chessman, dejando claro que está dispuesto a llevar la confrontación a otro nivel si es necesario.