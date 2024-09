Producción de LCDLF busca sacar a Adrián Marcelo

La tensión sigue rodeando la Casa de los Famosos, pues según apunta el periodista de espectáculos y ex productor de TV Azteca, Poncho Martínez, la productora del reality show estaría contemplando medidas legales para poder sacar a Adrián Marcelo de la casa.

Por medio de su canal de Youtube, Ponchote, el ex productor de TV Azteca, aseguró que la producción del programa le ha dado una última advertencia al regiomontano. Si este vuelve a causar una polémica de esta magnitud, este sería expulsado del programa.

"Arath pidió salir y amenazó con demandar a Adrián Marcelo, ya no quiso hablar con él y dicen que le advirtieron que no habrá una tercera, que sí vuelve a hacer algo fuerte lo van a sacar, y no quieren sacarlo y exponerlo, para que salga de una mala manera", reveló Martínez.

El futuro de Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México es incierto. La producción está claramente en una encrucijada, y las próximas decisiones podrían definir el rumbo del reality show en los días venideros.