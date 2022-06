Christian Nodal arremete contra J Balvin tras 'broma': "Yo sí tengo talento", le dice

Los músicos Christian Nodal y J Balvin comenzaron polémica después de que el colombiano hiciera una pequeña y aparentemente 'inocente' broma que terminaría con el cantante de música regional mexicana arremetiendo contra él. Todo se remonta a hace unos días, cuando el ex prometido de Belinda cambió radicalmente su look previo a una presentación. Tras esto, comenzaron inevitablemente las comparaciones entre su apariencia y el artista urbano J Balvin. Esto, desde luego, no pudo pasar desapercibido por el cantante de Medellín, por lo que decidió hacer una pequeña broma en Instagram: puso dos fotos en las que ambos tiene el mismo look y escribió: "Encuentra las diferencias".

Tras esto, Nodal subió una foto en sus historias que dice: "(La diferencia es) que yo sí tengo talento, carnal, y te puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, cuando sea con orgullo", externa. Además, se fue sobre la elección de las imágenes: "(Y) que la foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa".

En un siguiente clip, vemos a Nodal silbando al ritmo de "Esto lo hago pa' divertirme", sobre la canción de Residente en la que el puertorriqueño criticó fuertemente al colombiano diciendo, en resumidas cuentas, que sólo era famoso, no tenía talento y que no componía ni escribía sus canciones. Por último, Nodal subió una foto diciendo: "Lo siento, yo también amanecí bromista", mientras vemos una foto de su cara sonriente.

La foto de 'Be linda', responde J Balvin

La posible primera "respuesta" de J Balvin llegó después de que esto ocurriera, cuando subió a sus Historias de Instagram un clip en el que lo vemos con gesto de desaprobación y, parece, emula estar lloroso o dolido.

Sin embargo, la respuesta en forma no llegó hasta que J Balvin publicó un video en su cuenta de Instagram de nueva cuenta, en la que dice que él siempre llega a tiempo a sus conciertos —puesto que Nodal llegó con retraso recientemente a una presentación— y aseguró que la foto se "Be linda", haciendo referencia a la ex del cantante, de la que el colombiano estaba usando un filtro que hacía parecer que tenía un tatuaje que dice "Belinda".