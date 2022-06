Christian Nodal llora en el escenario por acoso de los medios

El cantante del regional mexicano, Christian Nodal, se asincero frente a su publico de Colombia, pues a punto de las lágrimas reclamo a los medios su constante acoso.

El cantante de Los Besos que te di, se presentó en Córdoba, Colombia como parte de su Forajido Tour, donde a punto de soltar las lágrimas habló con sus fans colombianos.

En su discurso aseguró que le a costado trabajo llegar a hasta donde está, así mismo, señaló no ser una buena personas pero que no es alguien que busque problemas.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música", dijo al borde del llanto.