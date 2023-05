Christian Nodal revela que nombre le quiere poner al bebé

Tijuana, Baja California.- Luego que Christian Nodal revelará será padre junto a la cantante argentina Cazzu, comenzaron a surgir varias preguntas sobre el futuro del bebé.

En una entrevista con Camilo Triana, el artista de "No somos ni seremos" filtró que será papá de una niña y su deseo de quitarse los tatuajes del rostro.

Cuando el entrevistador le preguntó del nombre que le gustaría tuviera el bebé, Nodal respondió que Cazzu no estaría muy de acuerdo con esta idea.

"Si fuese niño... la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé... ahí si no sé",reveló con una sonrisa.