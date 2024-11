Christian Nodal se defiende ante señalamientos de infidelidad

Christian Nodal se encuentra en el centro de la controversia luego de que su ex, Cazzu, desmintiera a Ángela Aguilar al afirmar que ella no estaba al tanto de la relación entre los cantantes de regional mexicano. La situación ha generado revuelo en redes, y Nodal decidió enfrentar los rumores en un Instagram Live, donde defendió su relación actual y aclaró las acusaciones de infidelidad.

Durante la transmisión, Nodal se mostró molesto y explicó: "Que se haya terminado nuestra [relación con Cazzu]... le parezca a quien le parezca, decidí estar con alguien más y ya está". El cantante enfatizó que no hubo infidelidad en su relación anterior y elogió a Ángela, diciendo que ella "ha sido una mujerona, siempre me ha respetado a mí, a Julieta y mis vínculos".

Rumores de Paternidad y Tiempo con Inti

Nodal también aprovechó para abordar los señalamientos sobre su rol como padre, aclarando que, aunque no pasa mucho tiempo con su hija Inti, esto se debe a su apretada agenda laboral y no a un estilo de vida festivo. "No es fácil no compartir con ella el tiempo que quisiera... Yo trabajo mucho, no ando de fiesta los fines de semana", expresó, desmintiendo las especulaciones de que su reciente matrimonio lo ha distanciado de su hija.

Respuesta a las Críticas

El cantante también señaló los rumores que sugieren problemas personales y profesionales desde su relación con Ángela. Nodal negó firmemente estos comentarios, defendiendo que su dedicación al trabajo y a su familia sigue siendo una prioridad.