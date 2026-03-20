Muere Chuck Norris a los 86 años, ícono de la acción y leyenda cultural

El reconocido actor y campeón mundial de artes marciales Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia a través de redes sociales. En un mensaje difundido la mañana del viernes, sus seres queridos expresaron su dolor por la pérdida, señalando que el deceso ocurrió de manera repentina el día anterior.

La familia detalló que, aunque prefieren mantener en privado las circunstancias, Norris se encontraba acompañado por sus allegados y partió en paz. De acuerdo con reportes de prensa, el actor sufrió una emergencia médica no especificada mientras se encontraba en Hawái.

Muerte de Chuck Norris en Hawái

En el comunicado, sus familiares también agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante su hospitalización, destacando que Norris vivió con fe, propósito y una firme dedicación hacia quienes lo rodeaban. Subrayaron que su disciplina, trabajo y calidad humana lo convirtieron en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Norris construyó una sólida carrera en el cine de acción, participando en producciones como "Missing in Action" y "Delta Force", donde consolidó su imagen de héroe fuerte y de carácter imperturbable. Su estilo y frases memorables lo posicionaron como una figura influyente dentro de la cultura popular.

Legado en el cine de acción

En los años 90, tras una disminución en su actividad cinematográfica, el actor encontró un nuevo impulso en la televisión con la serie "Walker, Texas Ranger", emitida entre 1993 y 2001. En ella interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que combatía el crimen en Dallas y otras regiones del estado.

Su actuación en esta producción le valió una nominación en 1999 al premio TV Guide como actor favorito en una serie dramática, consolidando así su legado en la pantalla chica.