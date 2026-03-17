Fallece Matt Clark, actor de Back to the Future III tras complicaciones quirúrgicas

El actor Matt Clark, conocido por su participación en Back to the Future III, falleció la mañana del domingo 15 de marzo en su residencia en Austin, Texas, según informó su familia.

De acuerdo con los reportes, la causa de su muerte fueron complicaciones derivadas de una cirugía de espalda. Clark fue recordado por su papel como camarero en la popular saga, así como por su trabajo en la serie televisiva Grace Under Fire.

A lo largo de varias décadas de carrera, el actor participó en múltiples producciones, especialmente dentro del género western, compartiendo escena con figuras como Clint Eastwood y John Wayne. También formó parte de la película The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension.

Legado en la televisión y el cine

En televisión, dejó huella con apariciones en series como Bonanza, Kung Fu y Dynasty.

Sus familiares destacaron su compromiso con la actuación, señalando que ejerció su profesión con dedicación y sin buscar protagonismo. Asimismo, resaltaron su aprecio por trabajar con personas cercanas y su gratitud hacia la carrera que desarrolló, asegurando que se mantuvo fiel a sus valores hasta el final.