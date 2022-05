Comparan a Cristian Castro con ´Beetlejuice´ tras radical cambio de look

Venezuela.- Después de un largo periodo de estar alejado de la televisión y los escenarios, Cristian Castro reapareció dando un concierto en Venezuela, sin embargo, dejo en shock a todos sus fans al verlo con un sorprendente cambio de look.

El cantante de 47 años, se robó las miradas de todos sus fanáticos, al lucir un tono de cabello totalmente rubio, apariencia que generó decenas de comentarios en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el cantante venezolano Gustavo Elis reveló un fragmento de la presentación del hijo de Verónica Castro, para al final publicar una imagen de ´Beetlejuice´ haciendo una comparación entre el personaje y el nuevo look del cantante.

También lee: Creo algo malo le pasó a Cris: mamá

"Perdóname Cristian, pero tenía que hacerlo", añadió como descripción de las imágenes en las que se puede ver a Cristian Castro lucir una larga y rubia cabellera un tanto desalineada y vestir un traje azul.

Posteriormente, algunos de los seguidores del intérprete de ´Azul´, salieron a defenderlo, pues comentaron que dado su talento podría presentarse como quisiera, pues su voz es lo que siempre va a resaltar.

"Con esa voz puede andar como quiera", "Lo importante es la voz, muchos ya quisieran cantar así", "Te pasaste, pero sí se parecen, él canta bello, pero ese cabello no lo da", "He aquí la versión de que no todos los cantantes son puro físico... tremenda voz", se lee en los comentarios.