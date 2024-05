Consuelo Duval perdona a exempleada que le robó medio millón de pesos

La querida actriz Consuelo Duval, reveló que perdonó a Lisandra Palma Téllez, exempleada doméstica que le robó medio millón de pesos.

Recientemente, trascendió que Palma Téllez recibió sentencia de siete meses y 15 días de prisión por el delito de robo agravado, sin embargo, no será encarcelada, debido a que obtuvo un sustitutivo de la pena por multa.

"Ya se terminó, al menos para mí, tuve un careo con ella, la vi, aceptó su responsabilidad, y algo en el fondito de mi alma me hacía decir ´sí tiene alguito de inocencia ¿no?´. ya respondió que ella es culpable, eso pum, más me dolió el corazón, pero ya lo que sigue ya no está en mi incumbencia, la perdoné, por eso está afuera", detalló Duval.

Posterior, la presentadora del programa de 'Netas Divinas' confesó: "La perdoné porque tiene un hijo, como la contraté porque tiene un hijo, la perdoné porque tiene un hijo, porque ya es hora, si algo tenía que aprender, pues ojalá que lo haya aprendido, y si no, ya será la vida la que la siga educando ¿no?".

La también comediante comentó que la mencionada decisión la tomó debido a que la investigación no abarcaba todas las pertenencias que intentó robarse la extrabajadora de su casa, tras no haber pruebas.

"Nada de lo que se llevó, nada, nada es comprobable, más que los 2 mil pesos con lo que la agarré, no es que yo la haya perdonado, pero sí dije, vámonos a un juicio abreviado donde ella tenga la oportunidad de seguir con el caso, pero ya fuera de la cárcel", explicó.

Finalmente, Duval también se pronunció en contra de las declaraciones que hicieron Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray sobre el aspecto físico de Lucerito Mijares.

"Se necesita ser muy estúpido para emitir un comentario de ese tamaño, sin saber y sin imaginar que va a traer unas consecuencias como las que está trayendo", concluyó la famosa.