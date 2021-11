Convocan en redes a marcha para exigir justicia para Octavio Ocaña

La versión oficial de la Fiscalía del Estado de México sobre la muerte de Octavio Ocaña aún sigue siendo poco creíble para muchos fans del actor que le dio vida a Benito en el famoso programa de comedia 'Vecinos'.

Varios de sus seguidores e, incluso la familia de Octavio, dudan que se haya disparado sin querer y culpan a los policías, además, de no ayudarlo.

Por ello, en redes sociales han creado un grupo para organizar marchas y exigir justicia para Ocaña. Uno de ellos en Facebook planea manifiestaciones para el próximo 7 de noviembre en distintos puntos del país.

"Chicos buenas noches. Espero me puedan ayudar a compartir. Soy la creadora del grupo 'Justicia para Octavio Ocaña'.

El día 7 de noviembre haremos marchas, dependiendo la localidad será el punto de encuentro, pero ojalá todos en sus estados puedan manifestarse.

Tengo la idea que podemos llevar fotos de Octavio, carteles y, si está en sus posibilidades, disfrazarse de algúno de todos los disfraces que uso en Vecinos.

De igual manera, si quieren alzar la voz y exponer algún caso o problema que ustedes tengan, pues es tiempo.

Por favor comenten en dónde viven o chequen en los commentarios si ya comentaron esa localidad y pónganse de acuerdo el punto en donde se verían.

Personalmente yo soy de Ecatepec, quien guste estar conmigo, me puede comentar el primer comentario que es mío"

Dicho grupo, llamado 'Justicia para Octavio Ocaña' -con más de 60 mil seguidores- tiene la finalidad, según su descripción, de subir videos o imágenes que sirvan como prueba "para hacer justicia sobre lo que le hicieron a nuestro Benito'.

Su muerte no debe quedar impune, es momento de alzar la voz por él, que ya no puede. Familia Pérez, no están solos", dice la descripción del grupo.

Hasta el momento, varios fans comentaron la publicación y se han manifestado desde ciudades como Guadalajara, CDMX, Mexicali, Villahermosa, Tampico, Veracruz, entre otras.