Crecen los rumores sobre la salud mental de Silvia Pinal

INFOBAE.- En una reciente entrevista de su hija Alejandra Guzmán a los medios de comunicación para dar a conocer la buena nueva del traslado de la actriz a su casa, la cantante habría confirmado una especulación que desde hace cuatro años ha rondado a Silvia Pinal: el deterioro de su salud mental por una demencia asociada a la edad.

Y es que fue en agosto de 2018 cuando la protagonista de Viridiana y Simón del desierto dio de qué hablar y causó desconcierto entre sus familiares y amigos ya que mostró síntomas de pérdida de memoria.

Pinal aseguró entonces no haber dado permiso ni saber nada acerca de la realización de la bioserie Silvia Pinal: Frente a ti que en estaba siendo preparada en ese momento por la productora Carla Estrada, proyecto que finalmente se llevó a cabo y fue transmitida en horario nocturno, teniendo como protagonista a Itatí Cantoral.

Lo que sorprendió es que ella misma dio autorización al serial, brindó entrevistas y recibió a la producción en su hogar, además estuvo en la presentación de las actrices que la encarnaron, por lo que de inmediato se comenzó a hablar de un deterioro en la salud de la señora.

Tras los rumores de Alzheimer y luego de que la revista TVNotas asegurara que el hijo de la estrella, Enrique Guzmán Jr. intentara manipular a su madre para beneficiarse económicamente a futuro, dejando fuera del testamento a sus hermanas Sylvia y Alejandra, el también hijo de Enrique Guzmán desmintió entonces:

"Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco", declaró en el programa Venga la alegría en octubre de 2020.

Es ahora que, con su declaración, la mamá de Frida Sofía reveló quizá inconscientemente que en efecto Silvia Pinal padece demencia, algo totalmente factible dada la edad y condición de la emblemática actriz de la época dorada.

Alejandra Guzmán explicaba en entrevista con los medios el estado de la salud de su madre cuando espontáneamente dijo que la decisión del médico de enviar a Silvia a casa también le servirá ´a la demencia´.

Esta fue la declaración de la rockera: "Vamos a estar (aislados) 10 días en los que ella puede (todavía) infectar, estamos muy resguardados. (La sacamos del hospital) porque es un peligro tenerla ahí, donde podía contagiarse de algo más peligroso y fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital", dijo la cantante.

Con estas palabras La Guzmán destapó lo que venía rumoreándose a ultimas fechas, toda vez que a Silvia Pinal se le ha visto lúcida, serena y bromista en sus últimas apariciones ante la prensa. Alejandra comentó estar vacunada y que se hizo la prueba PCR: la cantante salió negativa y se mostró feliz de tener a su madre en casa.