Criss Angel habría advertido que Belinda es una "Maestra del Engaño"

La pareja conformada por Belinda y Christian Nodal ha puesto fin a su relación.

Los fans de la pareja han querido indagar cuáles son las causas de dar por terminado el mediático romance y los motivos que los llevaron a seguir sus caminos por separado, sin embargo, ninguno de los dos cantantes han revelado detalles y solamente se conocen especulaciones vertidas en algunos medios de comunicación.

Fue "Chisme No Like" los cantantes se habrían distanciado luego de que ella le solicitara cuatro millones de dólares para pagar su deuda con el SAT cuando ella solo debía 500 mil dólares.

Nodal escribió ciertos mensajes en Twitter donde admitió haberse sentido decepcionado. Como respuesta a los comentarios de un par de usuarios, el cantante originario de Caborca, Sonora, contestó que prefiere que la gente se quede "con lo bonito" de su relación con Belinda.

Usuarios de Internet recordaron que Belinda sostuvo una relación con el ilusionista estadounidense Criss Angel en 2017, a quien conoció en uno de sus shows como residente en Las Vegas, en el verano de 2016.

Sin embargo, en septiembre de 2017 se dio a conocer la ruptura de los novios que no habían dado indicios de estar pasando una crisis en su relación.

Tras su ruptura Chris Ángel escribió:

"No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño".