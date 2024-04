Critican a Shakira por decir que la película Barbie es 'castrante'

La cantante colombiana Shakira causó gran revuelo tras una controversial declaración contra el filme Barbie, pues pasó de ser símbolo del feminismo a objetivo de la ´cancelación´ en redes sociales.

Después de que la barranquillera concediera una entrevista a la revista Allure donde contó que sus descendientes, Sasha y Milan, detestaron la película de 2023 de Greta Gerwig, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

"Mis hijos la odiaron. Les pareció castrante. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos (respetando) a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin robar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también", expresó la cantante.

"Creo que doy a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también. Nos complementamos, y ese complemento no debe perderse", agregó.

Estas declaraciones provocaron que Shakira se posicionara como tema de conversación en X, pues para algunos parece increíble que una mujer que siempre ha presumido y defendido el empoderamiento femenino ahora diga que no se puede despreciar el papel de los hombres en la sociedad.

De la misma manera, los usuarios de la mencionada red social la han acusado de ser una hipócrita y otros, han asegurado que no los extrañaría que la intérprete de ´Loba´ en realidad fuera "ultraconservadora".

"A Shakira no le gustó Barbie porque ridiculiza y ofende la masculinidad y los hombres, pero hace una semana sacó un disco en el cual ridiculiza y ofende al padre de sus hijos y en el que toda la estética es el empoderamiento femenino", expresó la usuaria @antoxlipa.

"Siempre he pensado que la Shaki es secretamente de derecha y ultra conservadora. Pero que no lo dice para no perder a sus fans LGBT.", escribió en un tuit el internauta @LGKING.

Hasta el momento, la cantautora ha preferido hacer caso omiso a la polémica en la que se ha visto envuelta, a pesar de que se posicionó como tema de conversación en X la palabra "cancelación"; sin embargo, nada apunta a que la colombiana sufra una notable baja en su fila de seguidores luego de este traspié.