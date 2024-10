Critican y se burlan de Gala Montes tras cantar 'Tacara'

Gala Montes, actriz y exfinalista de La Casa de los Famosos México, ha estado en el centro de la polémica en redes sociales tras su reciente aparición en el programa Despierta de Televisa. Durante su participación, la artista interpretó su nuevo sencillo, "Tacara," que generó una ola de críticas y memes. Aunque el episodio ocurrió hace varios días, el video de su presentación ha circulado nuevamente en plataformas como TikTok y X, donde usuarios expresan sus opiniones sobre la calidad de su interpretación.

La frase "hasta cuándo va a pasar," que se repite varias veces en la canción, ha sido especialmente señalada como uno de los momentos menos favorecidos de la presentación, acumulando comentarios negativos. Entre las respuestas humorísticas, un usuario mencionó: "Gracias a Gala Montes ahora me despierto más temprano; puse su canción de alarma y ahora me despierto media hora antes para evitar que suene esa chingadera." Otros, sin embargo, subrayaron que las críticas no debían excederse en ataques personales, aunque no estuvieran de acuerdo con la canción.

La actriz también ha estado en la mira por su estilo personal. A inicios de octubre, Gala recibió comentarios por su atuendo en la Galactic Party en Yucatán, donde algunos usuarios calificaron su elección de vestuario como "vulgar." En respuesta a esta situación, Montes expresó su postura sin titubeos, defendiendo su estilo y autenticidad. "Yo soy exótica. A mí me gusta vestirme raro. De hecho, me voy a quitar las cejas. No voy a tener cejas un rato, de verdad, ¿qué les puedo decir?" explicó, añadiendo que seguirá fiel a su estilo y que "nadie la viste."

Montes se mantiene enfocada en su carrera musical y, pese a las críticas, continúa proyectando su autenticidad, atrayendo tanto seguidores como detractores.