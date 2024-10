¡Un romantico! Captan a Peso Pluma con su nueva novia en Paris

El famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ha acaparado nuevamente la atención al ser visto paseando por las calles de París en compañía de su nueva novia, la modelo Diana Esparza. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, la pareja aparece caminando de la mano y disfrutando de un paseo en la "Ciudad del Amor", lo cual ha generado una gran variedad de reacciones entre los seguidores del cantante.

El romance en París

Las imágenes muestran a Peso Pluma y Esparza luciendo cómodos y en sintonía mientras recorren las calles parisinas. Con un estilo casual pero elegante, ambos parecían disfrutar del tiempo juntos en uno de los destinos más románticos del mundo. Diana Esparza, quien ha ganado popularidad en el modelaje, se veía sonriente y relajada junto al cantante, quien también lucía contento y en calma. La pareja no dudó en mostrarse cariñosa, lo que rápidamente desató una ola de comentarios en las redes sociales.

La reacción del público: críticas y entusiasmo

Como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la noticia generó una gama de reacciones entre los seguidores del intérprete. Mientras algunos fans manifestaron su entusiasmo y emoción al ver a su ídolo en una nueva relación, otros fueron más críticos o escépticos. Algunos usuarios dejaron comentarios como "Que sean felices por unas semanas o unos meses y de allí, next" y "Nomás no sabe estar solo". Otros fueron aún más polémicos, haciendo referencia a rumores sobre los antecedentes familiares de Esparza, insinuando que podría ser "hija de un ex narco" y que este vínculo podría traer controversia para la pareja.

Peso Pluma y su vida personal en el ojo público

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, ha experimentado una rápida ascensión en la música con sus corridos tumbados, consolidándose como uno de los artistas más populares del género. Sin embargo, su vida personal también ha estado bajo constante escrutinio, especialmente por su estilo de vida y sus relaciones sentimentales. Esta nueva relación con Diana Esparza ha generado mucha curiosidad y mantiene a sus seguidores al pendiente de cada movimiento, mientras el cantante continúa rompiendo barreras en el género y expandiendo su carrera internacional.

A pesar de las críticas, la relación entre Peso Pluma y Diana Esparza parece haber captado la atención de sus seguidores, quienes estarán atentos a los próximos capítulos en la vida del cantante, tanto en el amor como en su carrera musical.