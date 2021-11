Cynthia Rodríguez y Kristal Silva protagonizan pelea en redes sociales

Las conductoras Cynthia Rodríguez y Kristal Silva incendiaron las redes sociales por protagonizar una "pelea". Sin embargo, todo se trató de una actuación para un video que subieron a TikTok.

Las conductoras usaron un audio de tendencia para el TikTok, en el cual la ex reina comienza y dice: "te crees muy perra", pero la ex académica le responde "no, no me creo, soy muy perra", para que después Kristal le diga "un día de estos te voy a bajar esos humitos... un día vamos a ver quién es la más perra".

Todos sus fans se divirtieron mucho con su parodia, cuyo audio original pertenece a las influencers conocidas como "Las Perdidas". No cabe duda que tanto Cynthia como Kristal son muy graciosas y guapas.

Las integrantes de "Venga la Alegría" se han vuelto tendencia durante las últimas semanas, ambas por temas personales.

Kristal reveló que desde muy pequeña padeció bulimia en su juventud y que inclusive puso en riesgo su vida cuando tenía 21 años.

"La más dura fue cuando tenía 21 años y estuve al borde de la muerte. Padecí bulimia desde muy pequeña, tuve varios problemas en la alimentación", confesó.

Por su parte, Cynthia causó gran revuelo porque los conductores de "Venga La Alegría" encabezaron una espectacular celebración por el Día de Acción de Gracias.

La mayoría de los talentos estuvieron acompañados por sus parejas, y la también cantante estuvo acompañada de Carlos Rivera, quien pocas veces aparece junto a ella en público.