Dan Schneider llora al disculparse por su comportamiento en el set de Nickelodeon

Dan Schneider llora y se disculpa por su comportamiento en Nickelodeon tras la salida del documental Quiet on Set, que exhibió sus malos tratos.

Después de la salida del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, el cual exhibe el abuso de niños de Nickelodeon, Dan Schneider -58 años de edad- ha salido a disculparse.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Dan Schneider ha roto el silencio tras el documental que expone sus malos tratos y abusos a los niños de Nickelodeon.

Pues el documental Quiet on Set se enfoca especialmente en los programas que Dan Schneider creó para Nickelodeon, por lo que Dan Schneider decidió hablar.

"Afrontar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte"

Esto fue lo que dijo Dan Schneider tras ser expuesto en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

El documental de cuatro partes, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV ha expuesto los abusos, malos tratos y ambiente tóxico que se vivía en los sets de Nickelodeon.

Especialmente en los programas que creó Dan Schneider para Nickelodeon, siendo uno de los productores estrellas del canal.

Es por eso que ahora Dan Schneider ha roto el silencio y mientras llora, se disculpa por lo ocurrido hace más de 20 años cuando comenzó su carrera en Nickelodeon:

"Dormir las últimas dos noches fue muy difícil. Yo enfrentando mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte"

Entre las acusaciones en contra de Dan Schneider por varios actores y personal del set de Nickelodeon están las humillaciones, ambiente tóxico, racismo, comportamiento inapropiado, sexismo y más.

"Cuando vi el programa, pude ver el dolor en los ojos de algunas personas y me hizo sentir muy arrepentido y arrepentido. Desearía poder volver, especialmente a esos primeros años de mi carrera, y aportar el crecimiento y la experiencia que tengo ahora y simplemente hacer un mejor trabajo y nunca, nunca sentir que estaba bien ser un imbécil con nadie, nunca" r

Dan Schneider asegura que el contenido de sus programas en Nickelodeon siempre estuvo supervisado

Dan Schneider, el polémico productor que trabajó muchos años para Nickelodeon creando varios de sus programas más exitosos, se disculpó tras la salida del documental Quiet on Set.

Y entre lágrimas, Dan Schneider aseguró sentirse arrepentido por el comportamiento, malos tratos y el ambiente tóxico de sus programas, revelando que jamás fue su intención.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue algo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me da vergüenza haberlo hecho entonces. Pido disculpas a cualquiera que alguna vez se haya puesto en esa situación. Además, pido disculpas a las personas que caminaban por la aldea del video, o dondequiera que sucedieran, porque hubo muchas personas allí que presenciaron lo que también pudieron haberse sentido incómodas, así que también les debo una disculpa". DAN SCHNEIDER

Asimismo, también dio su versión de los hechos sobre los chistes, escenas y sketches sexualizados de los cuáles se le acusa.

En ese sentido, Dan Schneider aseguró que cada escena y todo lo que ocurrió dentro y fuera de los sets de Nickelodeon siempre estuvo supervisado y examinado por docenas de adultos.

"Todos estos chistes de los que estás hablando que el programa cubrió durante las últimas dos noches; cada uno de esos chistes fue escrito para una audiencia infantil, porque los niños pensaban que eran divertidos" DAN SCHNEIDER

Dan Schneider fue uno de los productores estrella de Nickelodeon, quien fue responsable de los programas más exitosos del canal como: